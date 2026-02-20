Indagine sulla Triestina l' attuale società si smarca | Nessun legame con la precedente gestione

La Triestina ha confermato di non avere rapporti con la gestione passata del club. La società attuale ha deciso di affidare i propri avvocati per chiarire davanti alla Procura della Repubblica che non c’è alcun collegamento con le decisioni prese in passato. Questa presa di posizione arriva dopo alcune segnalazioni sui precedenti amministratori. La squadra si prepara alla prossima partita senza coinvolgimenti con la gestione precedente.

“Non abbiamo alcun legame con la gestione e la condotta della precedente dirigenza societaria e abbiamo incaricato i nostri legali di chiarire, davanti alla Procura della Repubblica, il totale disimpegno da qualsiasi evento possa essere attribuito alla precedente gestione”. L'attuale proprietà della Triestina calcio tenta così, con una nota diffusa agli organi di informazione, di smarcarsi in merito alle indagini condotte dalla guardia di finanza per l'ipotesi di riciclaggio, contestazione che riguarda il periodo dal 2022 al 2025. Il comunicato stampa è stato inviato nel pomeriggio di oggi 20 febbraio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

