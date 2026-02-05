Triestina ombre sui conti | indagine da 55 milioni tra società estere riciclaggio e criptovalute

La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine sui conti della Triestina, che coinvolge 55 milioni di euro. Le verifiche puntano a fare luce su presunti illeciti societari e fiscali legati a finanziamenti arrivati tra il 2022 e il 2025. Si indaga anche su transazioni con società estere, riciclaggio e criptovalute. La situazione resta sotto stretta osservazione, con i magistrati che cercano di chiarire tutte le operazioni sospette.

L'inchiesta riguarda presunti illeciti societari e fiscali legati ai finanziamenti affluiti alla Triestina tra il 2022 e il 2025. Gli investigatori analizzano il ruolo di società statunitensi e della nuova proprietà collegata alla criptovaluta Dogecoin.

