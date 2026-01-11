James Burgio al 41bis la difesa contesta il regime speciale | Nessun legame attuale con la mafia
Il decreto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha applicato il regime del 41 bis a James Burgio, 32 anni, è ora oggetto di valutazione da parte del tribunale di Sorveglianza di Roma. La difesa di Burgio contesta l’adozione di questa misura, sostenendo che attualmente non sussistano legami con la criminalità organizzata. La decisione si inserisce in un contesto di verifica legale e giudiziaria della legittimità dell’adozione del regime speciale.
Il decreto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha messo James Burgio, 32 anni, al regime del 41 bis finisce sotto la lente d'ingrandimento del tribunale di Sorveglianza di Roma. L’avvocato Rosario Fiore, difensore del giovane attualmente ristretto a Viterbo, così per come già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
