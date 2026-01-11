James Burgio al 41bis la difesa contesta il regime speciale | Nessun legame attuale con la mafia

Il decreto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha applicato il regime del 41 bis a James Burgio, 32 anni, è ora oggetto di valutazione da parte del tribunale di Sorveglianza di Roma. La difesa di Burgio contesta l’adozione di questa misura, sostenendo che attualmente non sussistano legami con la criminalità organizzata. La decisione si inserisce in un contesto di verifica legale e giudiziaria della legittimità dell’adozione del regime speciale.

Colloqui registrati, niente giornali e posta censurata: vita blindata per James Burgio. Dopo il “41 bis” firmato dal ministro Nordio, il tribunale impone nuove restrizioni per tagliare ogni contatto con l’esterno - facebook.com facebook

