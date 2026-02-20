Incontri d’autore alle Officine Capodarno
Domani alle 16:30 alle Officine Capodarno si svolge l'incontro con l’autore Daniele Pasquini per presentare il suo nuovo libro,
Domani alle ore 16,30 alle Officine Capodarno si terrà la presentazione del libro "Selvaggio Ovest" a cura dell’autore Daniele Pasquini. Ci saranno contributi narrati a cura del Club della Lettura di Pratovecchio e intermezzi canori di Filippo Marranci de’ La Leggera aps. Coordina l’incontro Andrea Rossi dell’Ecomuseo del Casentino. L’appuntamento è il primo di tanti, che si terranno fino ad aprile, rivolti alla popolazione adulta e incentrati sul periodo storico del XIX secolo tra Italia, Toscana e Casentino e realizzati grazie al Fondo Sociale Europeo + della Regione Toscana, con capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
