Incidente a Lancusi di Fisciano tra auto e moto | ferito il centauro

Un incidente si è verificato oggi a Lancusi di Fisciano, coinvolgendo un'auto e una moto vicino alla rotatoria della BCC Montepruno. L'incidente ha provocato il ferimento di un centauro, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

Brutto incidente oggi, a Lancusi, nei pressi di una rotatoria: per cause da accertare, infatti, una moto e un'auto sono entrate in collisione all'altezza della BCC Montepruno. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118 dell'associazione "??????????????" di Fisciano, con i. Salernotoday.it Fisciano, schianto auto-moto alla rotatoria di Lancusi: centauro ferito e trasportato al Ruggi - Stampa Un incidente si è verificato, nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, nei pressi della rotatoria dov’è situata la BCC Montepruno alla frazione Lancusi di Fisciano. salernonotizie.it

