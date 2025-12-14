Incidente a Lancusi di Fisciano tra auto e moto | ferito il centauro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato oggi a Lancusi di Fisciano, coinvolgendo un'auto e una moto vicino alla rotatoria della BCC Montepruno. L'incidente ha provocato il ferimento di un centauro, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

Brutto incidente oggi, a Lancusi, nei pressi di una rotatoria: per cause da accertare, infatti, una moto e un'auto sono entrate in collisione all'altezza della BCC Montepruno. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118 dell'associazione "??????????????" di Fisciano, con i. Salernotoday.it

incidente lancusi fisciano autoFisciano, schianto auto-moto alla rotatoria di Lancusi: centauro ferito e trasportato al Ruggi - Stampa Un incidente si è verificato, nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, nei pressi della rotatoria dov’è situata la BCC Montepruno alla frazione Lancusi di Fisciano. salernonotizie.it

