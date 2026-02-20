Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Foglizzo | tir si ribalta ed esce di carreggiata

Nell’incidente avvenuto sulla Torino-Aosta, un tir si è ribaltato e ha invaso la corsia opposta tra San Giorgio Canavese e Volpiano, nel comune di Foglizzo. Il mezzo pesante, diretto verso Torino, ha perso il controllo, finendo fuori strada e bloccando temporaneamente il traffico. La scena si è verificata nel primo pomeriggio, creando disagi tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato le condizioni dell’autista senza riscontrare ferite gravi. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un tir che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese si è improvvisamente ribaltato, uscendo di carreggiata, mentre percorreva l'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Volpiano, sul territorio comunale di Foglizzo. Il conducente non ha riportato danni ma è rimasto bloccato nell'abitacolo e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, mentre della viabilità si sono occupati gli ausiliari Itp. Si è avuto naturalmente qualche disagio per il traffico a causa della chiusura della corsia di destra.