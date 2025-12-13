Scontro mortale sulla Monti Lepini La vittima un 78enne

Un incidente mortale sulla Monti Lepini ha coinvolto due veicoli, con conseguenze tragiche per un uomo di 78 anni. La collisione, ancora sotto indagine, ha causato il ribaltamento di una delle vetture sul guardrail. La dinamica dell'incidente resta da chiarire, mentre le autorità stanno intervenendo sul luogo per i rilievi e i soccorsi.

Grave incidente sulla Monti Lepini. Sono due i veicoli coinvolti, che si sarebbero scontrati per cause ancora da chiarire: una delle due vetture si è ribaltata sul guardrail. È successo davanti al ristorante “Il Laghetto”, nel territorio di Giuliano di Roma, intorno alle 13.30 di oggi. Purtroppo. Frosinonetoday.it Tragico incidente in Ciociaria, scontro fra auto: un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere, arriva elisoccorso - Terribile incidente in Ciociaria, lungo la Monte Lepini, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. fanpage.it

Scontro nella notte sulla Monte Lepini: due donne in codice rosso, una in prognosi riservata - Monte Lepini al km 11, nel territorio di Patrica, coinvolgendo un fuoristrada Toyota e un ... msn.com

+++ SCONTRO TRA DUE AUTO: UN MORTO A GAIARINE+++ Un incidente mortale è avvenuto prima delle 19 di oggi, 12 dicembre, a Gaiarine in via per Sacile. Un violento scontro tra due auto, la cui dinamica deve essere ancora chiarita, che non ha lasciato - facebook.com facebook

© Frosinonetoday.it - Scontro mortale sulla Monti Lepini. La vittima un 78enne

INCIDENTE MORTALE SULLA MONTI LEPINI WWW.PERTEONLINE.IT

Video INCIDENTE MORTALE SULLA MONTI LEPINI WWW.PERTEONLINE.IT Video INCIDENTE MORTALE SULLA MONTI LEPINI WWW.PERTEONLINE.IT