Rigopiano sentenza dell' appello bis a Perugia | tre condanne e cinque assoluzioni anche l' ex sindaco

A quasi dieci anni dalla valanga che travolse l’hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, la Corte d’Appello di Perugia ha emesso la sua sentenza nel processo bis. Dopo oltre otto ore di camera di consiglio, i giudici hanno condannato tre imputati, assolto cinque e prescritto due. Anche l’ex sindaco è stato coinvolto nel verdetto, che rappresenta un nuovo capitolo nella lunga battaglia giudiziaria.

A nove anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017 - evento in cui morirono 29 persone - è arrivato un nuovo capitolo, il quarto, del percorso giudiziario con la sentenza della Corte d'Appello di Perugia nel processo bis di secondo grado: dopo oltre otto ore di camera di consiglio sono arrivate tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci; assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangel i, e i tre dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio e Emidio Primavera.

