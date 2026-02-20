inchiesta doppia curva per i pm giuseppe pinna poerio sarebbe stato disponibile per 100mila euro a uccidere andrea beretta

Milano, 20 febbraio 2026 - Colpi di pistola durante una lite e disponibilità ad uccidere Andrea Beretta, l’ex ras della curva interista. Omicidio a Cernusco sul Naviglio: ucciso Antonio Bellocco, ultrà e rampollo della ‘ndrangheta Arresto di Giuseppe Poerio. A Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto anche per fatti di droga e indagato nell'inchiesta milanese " Doppia curva " sugli ultras di San Siro, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Accuse e indagini. L'accusa, formulata nelle indagini della Polizia e del pm della Dda di Milano Paolo Storari, è di aver e sploso sei colpi di pistola nel corso di una lite nel luglio 2025, ma dal provvedimento della gip Sara Cipolla risulta anche che l'uomo in passato " si sarebbe messo a disposizione per l'esecuzione materiale dell'omicidio ", che non avvenne, di Andrea Beretta, ormai ex capo della curva Nord interista e da tempo ormai collaboratore di giustizia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

