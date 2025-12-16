Condanne ' Doppia curva' | La curva milanista faceva 100mila euro all' anno per quella interista protezione ' mafiosa'

Potere “mafioso” e soldi. Tanti. La “volontà di non spartire con nessuno la gestione e gli introiti” della Curva Sud milanista ha “motivato le azioni di intimidazione e di violenza” assicurando guadagni illeciti, come con la “rivendita dei biglietti”, superiori a “100mila euro all'anno”.La mappa. Milanotoday.it

Inchiesta Doppia Curva, 10 anni a Beretta e Lucci

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le motivazioni: "La curva milanista incassava 100 mila euro all'anno, quella interista era mafiosa" - Le motivazioni delle condanne per quasi 90 anni di carcere a carico di 16 imputati nel processo abbreviato dopo il blitz "Doppia curva" ... msn.com

«La curva milanista incassava 100mila euro all'anno di guadagni illeciti, quella interista legata alla 'ndrangheta» - Le pene più alte per i capi Andrea Beretta, interista, ora collaboratore di giustizia, e il milanista Luca Lucci: 1 ... milano.corriere.it