Condanne ' Doppia curva' | La curva milanista faceva 100mila euro all' anno per quella interista protezione ' mafiosa'
Potere “mafioso” e soldi. Tanti. La “volontà di non spartire con nessuno la gestione e gli introiti” della Curva Sud milanista ha “motivato le azioni di intimidazione e di violenza” assicurando guadagni illeciti, come con la “rivendita dei biglietti”, superiori a “100mila euro all'anno”.La mappa. Milanotoday.it
Inchiesta Doppia Curva, 10 anni a Beretta e Lucci
