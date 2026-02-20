Intrigo Doppia Curva | un nuovo arresto svela il piano per uccidere Andrea Beretta

Un nuovo arresto nell’inchiesta “Doppia Curva” rivela un piano per uccidere Andrea Beretta, coinvolgendo gruppi criminali e violenza di strada. La polizia ha fermato un sospetto che avrebbe fornito dettagli chiari sulle minacce e sugli obiettivi. Le indagini si concentrano sulle connessioni tra i gruppi di tifosi e le attività illecite legate alla criminalità organizzata nel quartiere di San Siro. Gli investigatori continuano a seguire le tracce di un progetto che potrebbe aver sfiorato anche altri soggetti.

L'inchiesta milanese "Doppia Curva" si arricchisce di un capitolo inquietante che fonde la violenza da strada con le logiche della criminalità organizzata all'ombra di San Siro. È stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Poerio, 32 anni (noto come "il Pinna"), già detenuto per reati di droga. L'accusa immediata, formulata dal PM della DDA Paolo Storari, riguarda l'esplosione di sei colpi di pistola durante una lite nel luglio 2025. Tuttavia, i documenti firmati dalla GIP Sara Cipolla portano alla luce uno scenario ben più denso: Poerio sarebbe stato il braccio armato designato per l'omicidio — poi mai avvenuto — di Andrea Beretta, ex figura apicale della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia.