Ultras 100mila euro per uccidere Andrea Beretta | arrestato Giuseppe ' Pinna' Poerio già in carcere

Giuseppe 'Pinna' Poerio è stato arrestato per aver pianificato di uccidere Andrea Beretta, ex capo ultras dell'Inter, dietro pagamento di 100mila euro. La polizia ha scoperto che l’operazione era stata concordata tra Antonio Bellocco, ucciso da Beretta, e Marco Ferdico, membro della stessa tifoseria. Le indagini hanno ricostruito i dettagli dell’intesa e le conversazioni tra gli involvedi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato prove che collegano Poerio alla cospirazione. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sul mondo degli ultras e delle rivalità tra tifoserie.

Uccidere l'ormai ex capo ultras dell'Inter, Andrea Beretta, in cambio di 100mila euro. Era questo l'accordo tra Antonio Bellocco - ucciso da Beretta - e l'esponente della Nord Marco Ferdico. I due avrebbero 'ingaggiato' Giuseppe Poerio, 32enne già in carcere per diversi reati. Per questo la gip di Milano, Sara Cipolla, ne ha disposto la custodia cautelare. Poerio è attualmente recluso a Opera per droga, armi, violenza privata, minaccia, lesioni personali, ricettazione, incendio e indagato per lesioni e anche indagato sia nell'inchiesta 'Doppia Curva' sugli ultras nerazzurri e rossoneri che per la gambizzazione di Michelangelo Lo Bue, 28 anni, avvenuta a Quarto Oggiro a Milano il 24 aprile 2018.