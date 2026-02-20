Inchiesta arbitri | come si entra quanto si guadagna Chi sono i più pagati d' Arezzo

L'inchiesta sugli arbitri di Arezzo rivela che il motivo principale delle polemiche è il compenso e il percorso per diventare arbitro. Chi desidera entrare nel mondo dell’arbitraggio deve superare una selezione rigida e partecipare a corsi specifici. I guadagni variano molto, con alcuni arbitri professionisti che raggiungono somme considerevoli, mentre molti dilettanti si accontentano di poche decine di euro a partita. La figura più pagata della provincia riceve circa 500 euro per ogni match. La professione suscita sempre più curiosità tra gli interessati.

È uno dei mestieri più discussi. Il nostro approfondimento sui fischietti in provincia: chi ne fa parte, le possibilità di ascesa e quanto si può incassare. Cosa sta cambiando dentro il movimento aretino È uno dei mestieri più discussi in circolazione. Dalle categorie professionistiche a quelle dilettantistiche, in tutte le discipline sportive ma soprattutto nel calcio, il giudizio dell'arbitro finisce spesso e volentieri nell'occhio del ciclone. Talvolta, purtroppo, la reazione di atleti, staff, dirigenti o tifosi nei confronti di chi dirige la gara esplode in casi di violenza, verbale o addirittura fisica, e nel nostro territorio non sono mancati nell'ultimo periodo episodi eclatanti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

