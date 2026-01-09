Università di Genova | chi sono i laureati più pagati e quanto guadagnano

L’indagine annuale sull’Università di Genova analizza i salari dei laureati più pagati, le aree di studio con i migliori guadagni e le tipologie di contratti più comuni tra i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Questi dati forniscono un quadro chiaro delle prospettive occupazionali per i neolaureati genovesi, offrendo un punto di riferimento utile per chi si avvicina alla scelta universitaria o al primo impiego.

Quali sono le lauree che garantiscono uno stipendio migliore? Quanto guadagnano i giovani genovesi che terminano gli studi universitari e si affacciano al mondo del lavoro? E che tipologia di contratto ottengono? Per rispondere a queste domande abbiamo consultato i dati dell'indagine annuale di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

