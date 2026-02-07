Vasto incendio in un' azienda agricola a Caneva | nube visibile a chilometri di distanza

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato a Caneva, quando un incendio ha coinvolto un’azienda agricola di Fiaschetti. Le fiamme sono divampate verso le 17:30, producendo una grande nuvola di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti, ma l’incendio ha causato ingenti danni alla proprietà.

