Vasto incendio in un' azienda agricola a Caneva | nube visibile a chilometri di distanza
Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato a Caneva, quando un incendio ha coinvolto un’azienda agricola di Fiaschetti. Le fiamme sono divampate verso le 17:30, producendo una grande nuvola di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti, ma l’incendio ha causato ingenti danni alla proprietà.
Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 7 febbraio a Caneva. Un'azienda agricola di Fiaschetti ha preso fuoco intorno alle 17:30 generando una densa colonna di fumo intorno all'edificio. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti che, notando le fiamme, hanno subito chiamato il.
Vigili del fuoco in forze per contenere l'incendio in un grande fienile di CanevaDalle 17.30 di oggi, 7 febbraio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati a Caneva (PN) per un vasto incendio che ha coinvolto circa 500 rotoballe di fieno all'interno del
Vasto incendio a Fiaschetti di Caneva, alta colonna di fumo visibile da chilometri | FOTOIncendio di grandi proporzioni a Fiaschetti di Caneva: squadre dei vigili del fuoco in azione e rinforzi dal Veneto.
