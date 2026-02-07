Vasto incendio in un' azienda agricola a Caneva | nube visibile a chilometri di distanza

Da pordenonetoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato a Caneva, quando un incendio ha coinvolto un’azienda agricola di Fiaschetti. Le fiamme sono divampate verso le 17:30, producendo una grande nuvola di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna notizia di feriti, ma l’incendio ha causato ingenti danni alla proprietà.

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 7 febbraio a Caneva. Un'azienda agricola di Fiaschetti ha preso fuoco intorno alle 17:30 generando una densa colonna di fumo intorno all'edificio. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti che, notando le fiamme, hanno subito chiamato il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Caneva azienda

Maxi incendio colpisce fabbrica tessile: nube di fumo visibile a chilometri di distanza - VIDEO

Un incendio di grandi proporzioni ha interessato una fabbrica tessile in via Galileo Galilei a Mariglianella.

Incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone, fiamme sul tetto e nube di fumo a chilometri di distanza

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Caneva azienda

Argomenti discussi: Iran, vasto incendio distrugge un bazar a ovest di Teheran: fumo visibile in tutta la città; Vasto incendio in un capannone, il sindaco ai residenti: 'Chiudete le finestre'; Vasto incendio in un capannone, il sindaco ai residenti: Chiudete le finestre; Lecco: vasto incendio in lavanderia, evacuato un intero stabile.

vasto incendio in unVigili del fuoco in forze per contenere l'incendio in un grande fienile di CanevaDalle 17.30 di oggi, 7 febbraio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati a Caneva (PN) per un vasto incendio che ha coinvolto circa 500 rotoballe di fieno all’interno del ... rainews.it

vasto incendio in unVasto incendio a Fiaschetti di Caneva, alta colonna di fumo visibile da chilometri | FOTOIncendio di grandi proporzioni a Fiaschetti di Caneva: squadre dei vigili del fuoco in azione e rinforzi dal Veneto. nordest24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.