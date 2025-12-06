Incendio nell' appartamento all' ultimo piano | il rogo domato dai vigili del fuoco che salvano anche un gatto intossicato dal fumo

JESI - I vigili del fuoco di Jesi, con il supporto dell’autobotte e dell’autoscala provenienti dalla sede centrale di Ancona, sono intervenuti poco prima delle 17 per domare un incendio sviluppatosi al terzo e ultimo piano di un condominio composto da sei appartamenti.Non si registrano feriti, ma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

