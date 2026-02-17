Sannazaro la Procura apre fascicolo per Incendio colposo - due anni per ricostruire il teatro
La Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo dopo che il teatro Sannazaro è stato danneggiato da un incendio. La causa potrebbe essere il maltempo, che avrebbe favorito il propagarsi delle fiamme. I vigili del fuoco stimano che ci vorranno almeno due anni per completare la ricostruzione del teatro.
Potrebbe essere stato il maltempo la causa scatenante dell'incendio che ha ridotto in cenere lo storico teatro Sannazaro. Tra i tecnici, infatti, si fa strada l'ipotesi di un corto circuito provocato da piccole fessurazioni dovute ai forti piovaschi degli ultimi giorni. Per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato all'innesco delle fiamme la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per incendio colposo. Il ministro della Cultura Giuli ha intanto inviato a Napoli, per un sopralluogo, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, per un monitoraggio dei danni e la valutazione degli interventi necessari per tutelare la struttura.🔗 Leggi su Napolitoday.it
