I sei Teatri nazionali uniti per il Sannazaro

Dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, i sei Teatri Nazionali si sono mobilitati immediatamente per aiutare. Il rogo, scoppiato la sera precedente, ha causato danni significativi alla storica struttura, simbolo della cultura napoletana. Gli artisti e il personale teatrale si sono uniti per organizzare iniziative di raccolta fondi e supporto pratico. La comunità locale si prepara ora a ricostruire e riqualificare il teatro, che rappresenta un punto di riferimento per diversi generazioni. La ripresa del teatro resta ora un obiettivo condiviso.

"All'indomani del tragico incendio che ha avvolto nelle fiamme il Teatro Sannazaro, storico gioiello della tradizione teatrale e simbolo della memoria cultura collettiva", i 6 Teatri Nazionali si stringono "in un abbraccio solidale alla proprietà, ai gestori, agli artisti e a tutta la comunità napoletana, attivando una rete di sostegno per il ritorno alla luce di questo palcoscenico straordinario". "Il Teatro Sannazaro non è soltato un luogo fisico, ma l'emblema di una identità artistica che appartiene all'intero Paese: uno specchio della nostra umanità, che oggi appare ferito ma vivo. I sei Teatri nazionali uniti per il Sannazaro(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - All'indomani del tragico incendio che ha avvolto nelle fiamme il Teatro Sannazaro, storico gioiello della tradizione teatrale e simbolo della memoria cultura collettiva, i ... La storia d'Italia è costellata da incendi, dolosi e non, che hanno distrutto completamente o parzialmente i teatri nazionali. Prima dell'ultimo incendio del 17 febbario 2026 che ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli, a rimanere più impresso nell'immaginario c