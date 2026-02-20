I sei Teatri nazionali uniti per il Sannazaro | rete di solidarietà per far rinascere un’icona della città

Dopo l’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro, sei Teatri nazionali si sono uniti per aiutare la rinascita dell’iconico spazio culturale di Napoli. L’incendio, avvenuto la scorsa settimana, ha causato danni ingenti alla struttura storica, che da decenni ospita spettacoli e rappresentazioni teatrali. La collaborazione tra i teatri mira a raccogliere fondi e risorse per riparare le parti danneggiate e ridare vita a un simbolo della tradizione locale. La comunità teatrale si mobilita per sostenere il recupero del teatro.

"All'indomani del tragico incendio che ha avvolto nelle fiamme il Teatro Sannazaro, storico gioiello della tradizione teatrale e simbolo della memoria cultura collettiva", i 6 Teatri Nazionali si stringono "in un abbraccio solidale alla proprietà, ai gestori, agli artisti e a tutta la comunità napoletana, attivando una rete di sostegno per il ritorno alla luce di questo palcoscenico straordinario". "Il Teatro Sannazaro non è soltato un luogo fisico, ma l'emblema di una identità artistica che appartiene all'intero Paese: uno specchio della nostra umanità, che oggi appare ferito ma vivo. Con spirito comunitario e responsabilità civile, travalicando i confini regionali", i Teatri Nazionali – Teatro di Napoli, Teatro di Roma, Teatro di Torino, Teatro di Genova, Teatro del Veneto, Emilia Romagna Teatro Ert – hanno deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta al proprio pubblico.