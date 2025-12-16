Puro cioccolato festival

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Puro Cioccolato Festival 2025 prosegue il suo percorso con una nuova tappa ad Empoli. Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, Piazza della Vittoria si trasformerà in un incantevole palcoscenico dedicato alla dolcezza, offrendo un’esperienza unica tra degustazioni, artigianato e spettacoli, tutto nel cuore della città.

Immagine generica

Il viaggio del tanto atteso Puro Cioccolato Festival 2025 continua con una nona tappa imperdibile: da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, Piazza della Vittoria a Empoli si trasformerà in un teatro a cielo aperto della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21. Questa tappa si svolgerà. Firenzetoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Puro Cioccolato Festival a Sulmona

Video Puro Cioccolato Festival a Sulmona

puro cioccolato festivalArriva il Puro Cioccolato Festival 2025: eventi, laboratori, incontri e golose sorprese - Il viaggio del Puro Cioccolato Festival 2025 continua con una nona tappa imperdibile: da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, piazza della Vittoria a Empoli si trasformerà in un teatro a cielo aperto de ... 055firenze.it

puro cioccolato festivalUn weekend tra giochi e cioccolato: Empoli si prepara al Natale - Il Natale di Empoli si arricchisce di due manifestazioni mai viste in concomitanza con l'ultimo weekend prima delle feste di Natale. gonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.