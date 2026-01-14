La neve trasforma Amsterdam in un'enorme pista di ghiaccio | ciclisti e pedoni cadono tra i canali

Il maltempo nel Nord Europa ha portato a condizioni di ghiaccio estese ad Amsterdam, trasformando le strade e i canali in superfici scivolose. Questa situazione ha causato disagi al traffico e aumentato i rischi per ciclisti, pedoni e veicoli, rendendo difficile muoversi in modo sicuro nella città. L’ondata di freddo ha reso necessario prestare particolare attenzione agli spostamenti quotidiani.

Non solo disagi al traffico aereo, il maltempo nel Nord Europa ha trasformato in poche ore Amsterdam in una vera pista di ghiacci pericolosa per ciclisti, auto e pedoni. Le immagini esilaranti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

