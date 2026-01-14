La neve trasforma Amsterdam in un'enorme pista di ghiaccio | ciclisti e pedoni cadono tra i canali

Il maltempo nel Nord Europa ha portato a condizioni di ghiaccio estese ad Amsterdam, trasformando le strade e i canali in superfici scivolose. Questa situazione ha causato disagi al traffico e aumentato i rischi per ciclisti, pedoni e veicoli, rendendo difficile muoversi in modo sicuro nella città. L’ondata di freddo ha reso necessario prestare particolare attenzione agli spostamenti quotidiani.

