In visita allo stabilimento della maison calzaturiera di Pedro Garcia Letizia di Spagna ha optato per un look in sintonia con il territorio

Letizia di Spagna ha visitato lo stabilimento di Pedro Garcia per sostenere l’artigianato locale, dopo aver scelto un abbigliamento che richiama i colori della regione. La regina ha indossato un abito semplice e scarpe fatte a mano, dimostrando rispetto per la tradizione calzaturiera. La visita si è concentrata sulla produzione di calzature di alta qualità, con un’attenzione particolare ai dettagli e ai materiali locali. La regina ha anche incontrato alcuni artigiani che lavorano nel laboratorio, approfondendo il processo di creazione.

, omaggio raffinato all'eccellenza artigianale spagnola. Protagonista dell'ensemble, una gonna a quadri firmata Bimba y Lola: un intreccio cromatico di verde, blu notte, rosso e bianco ottico che rompe con la consueta predilezione royal per linee monocrome e minimaliste. Il motivo tartan, dal carattere deciso e british, rappresenta una scelta atipica per la regina, più incline a silhouette sobrie. Un modello che richiama piuttosto l'estetica di Kate Middleton.