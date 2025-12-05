Ex Ilva delegazione Uilm in visita allo stabilimento di Genova inseguiti e picchiati da operai della Fiom

L'aggressione sarebbe avvenuta stamattina. Il sindacato dei metalmeccanici della Uil che si è dissociata dallo sciopero di ieri pronto a presentare le denunce Tensione stamani durante l’assemblea sindacale davanti alla portineria ex Ilva nella quinta giornata di sciopero e mobilitazione per d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ex Ilva, delegazione Uilm in visita allo stabilimento di Genova, "inseguiti e picchiati da operai della Fiom"

