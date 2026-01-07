Piazza Saffi innevata | la vista mozzafiato dal campanile di San Mercuriale

Dalla cima del campanile di San Mercuriale, Piazza Saffi si presenta in tutta la sua quieta bellezza, avvolta dalla neve. Due fotografie offrono uno sguardo insolito e suggestivo sul cuore di Forlì, mostrando il centro storico in un momento di calma e semplicità. Un’occasione per apprezzare da una prospettiva diversa un paesaggio che incarna l’atmosfera autentica della città.

Due suggestive fotografie raccontano un punto di vista insolito del centro storico di Forlì: quello dal campanile di San Mercuriale. Gli scatti sono stati realizzati nel pomeriggio dell’Epifania da un volontario di Welcome Odv, associazione di volontariato attiva nel centro storico con progetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì, il sindaco: Limitare gli spostamenti.

Grazie a tutti per la partecipazione all’arrivo della Befana in piazza Saffi a Forli E’ stata un sorpresa con il naso all’insù e gli occhi pieni di meraviglia I bambini hanno seguito i fiocchi di neve che cadevano lenti su Forlì... e insieme alla neve, come in - facebook.com facebook