Ex Cinema San Marco niente appartamenti né palestra | arriva lo stop del tribunale

Il tribunale amministrativo ha disposto lo stop ai lavori di trasformazione dell’ex cinema San Marco di corso Trieste, bloccando la prevista realizzazione di appartamenti e locali commerciali, tra cui una palestra. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato da Bianca, Chiara e Stefania Giordano, che hanno ottenuto così la sospensione dell’intervento in corso.

© Casertanews.it - Ex Cinema San Marco, niente appartamenti né palestra: arriva lo stop del tribunale Stop ai lavori di trasformazione dell’ex cinema San Marco di corso Trieste. I giudici amministrativi hanno bloccato l’intervento che prevedeva la realizzazione di appartamenti e locali commerciali, tra cui una palestra, accogliendo il ricorso presentato da Bianca, Chiara e Stefania Giordano. Con. Casertanews.it CERCASI COMMESSA ALLO SMARKET DI VIA SAN MARCO EX CINEMA VITTORIA Ex Cinema San Marco, niente appartamenti né palestra: arriva lo stop del tribunale - I giudici amministrativi hanno bloccato l’intervento che prevedeva la realizzazione di appartamenti e locali commerciali, tr ... casertanews.it Bergamo, l’ex cinema San Marco trasformato in due aule per i corsi dell’Università - Il 5 marzo 2020, in pieno lockdown, era arrivata la notizia che il cinema San Marco spegneva il suo proiettore per sempre. bergamo.corriere.it *Cerimonia di premiazione del Premio Marco Melani 2025* Ieri sera, al Cinema Teatro Masaccio, si è svolta la consegna del Premio Marco Melani 2025, assegnato quest’anno a Dario Argento, maestro indiscusso del cinema contemporaneo. Il premio è - facebook.com facebook