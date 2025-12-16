Ex Cinema San Marco niente appartamenti né palestra | arriva lo stop del tribunale

Il tribunale amministrativo ha disposto lo stop ai lavori di trasformazione dell’ex cinema San Marco di corso Trieste, bloccando la prevista realizzazione di appartamenti e locali commerciali, tra cui una palestra. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato da Bianca, Chiara e Stefania Giordano, che hanno ottenuto così la sospensione dell’intervento in corso.

