Un politico svedese ha criticato il governo, paragonando la gestione dell’economia al modo in cui il Tottenham Hotspur si comporta in campo, definendola “spursy”. La sua preoccupazione riguarda la possibile perdita di stabilità finanziaria e il rischio di crisi, simile alle recenti sconfitte del club inglese. La sua analisi si concentra sulle decisioni politiche che, secondo lui, indeboliscono la crescita del Paese. La discussione si concentra sui rischi di un’eventuale instabilità economica.

Un politico svedese ha paragonato la gestione dell’economia da parte del governo alla conduzione del club di Premier League Tottenham Hotspur, affermando che la Svezia rischia di diventare “Spursy”. Nonostante un fatturato stimato di 672,6 milioni di dollari nel 2025 e la vittoria della Europa League dopo 17 anni, il Tottenham lotta in Premier League, 16° a cinque punti dalla retrocessione. Domenica affronterà l’Arsenal nella prima partita con l’allenatore ad interim Igor Tudor. I talenti svedesi Dejan Kulusevski e Lucas Bergvall hanno accresciuto la popolarità del club in Scandinavia. Giusto un po’ di contesto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Svezia un politico accusa il governo di essere “spursy”: “Il Paese rischia di fare la fine del Tottenham”

