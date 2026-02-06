Libia | Saif Gheddafi la sua tribù accusa il governo di Tripoli di omicidio politico

La tribù di Saif Gheddafi accusa il governo di Tripoli di aver ucciso politicamente il figlio dell’ex leader libico. La morte di Saif el Islam Gheddafi sembra aver rafforzato il potere dell’attuale esecutivo, che ora si trova in una posizione più stabile. La questione rimane tesa e i rapporti tra le parti sono ancora molto caldi.

Da Tripoli L’eliminazione di Saif el Islam Gheddafi dalla politica libica fa comodo a molti e rafforza soprattutto l’esecutivo di Tripoli. Il secondogenito di Muammar Gheddafi era il volto politico della famiglia e da tempo stava lavorando per correre alle elezioni presidenziali, rinviate ormai da anni. La sua è stata un’esecuzione in piena regola con un commando di quattro sicari a volto coperto che lo hanno crivellato di colpi nel giardino della sua abitazione a Zintan. Saif aveva scelto di vivere in questa cittadina, a circa 130 chilometri da Tripoli, dopo essere stato prigioniero delle milizie locali e scarcerato nel 2016 grazie ad un’amnistia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso.

La morte di Saif al-Islam Gheddafi riaccende le speranze di stabilità in Libia, ma i problemi restano.

Chi era Saif Gheddafi e perché la sua morte può far esplodere la LibiaÈ stato ucciso Saif Gheddafi, figlio secondo genito del dittatore Mu?ammar Gheddafi. L'assassinio compiuto da un commando di quattro persone è avvenuto nella sua abitazione a Zintan ... policymakermag.it

Libia, ucciso Saif al-Islam Gheddafi a Zintan: cosa sappiamoSaif al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso a Zintan durante scontri armati. Ricostruzioni dei fatti, profilo politico e reazioni dopo la notizia. ligurianotizie.it

Uccisione di Saif al-Islam Gheddafi: l'ONG Lawyers for Justice in Libya ha ricordato che le uccisioni extragiudiziali violano il diritto internazionale. In "L'ombra delle spie" avevamo sottolineato le conseguenze della scelta del governo italiano di rimpatriare in Al x.com

Report. . Giustizia e responsabilità non devono morire con Saif al-Islam Gheddafi L’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi il 3 febbraio 2026 non deve chiudere la porta alla giustizia per le violenze del 2011 in Libia. Ricercato dalla Corte Penale Internazionale per facebook