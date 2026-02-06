Libia | Saif Gheddafi la sua tribù accusa il governo di Tripoli di omicidio politico

La tribù di Saif Gheddafi accusa il governo di Tripoli di aver ucciso politicamente il figlio dell’ex leader libico. La morte di Saif el Islam Gheddafi sembra aver rafforzato il potere dell’attuale esecutivo, che ora si trova in una posizione più stabile. La questione rimane tesa e i rapporti tra le parti sono ancora molto caldi.

Da Tripoli L’eliminazione di Saif el Islam Gheddafi dalla politica libica fa comodo a molti e rafforza soprattutto l’esecutivo di Tripoli. Il secondogenito di Muammar Gheddafi era il volto politico della famiglia e da tempo stava lavorando per correre alle elezioni presidenziali, rinviate ormai da anni. La sua è stata un’esecuzione in piena regola con un commando di quattro sicari a volto coperto che lo hanno crivellato di colpi nel giardino della sua abitazione a Zintan. Saif aveva scelto di vivere in questa cittadina, a circa 130 chilometri da Tripoli, dopo essere stato prigioniero delle milizie locali e scarcerato nel 2016 grazie ad un’amnistia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

