Se un politico fa danni paghi tu | il botto di fine anno del Governo è la riforma della Corte dei Conti

Al termine dell’anno, il Governo introduce una riforma della Corte dei Conti che riduce i controlli sui lavori pubblici. Questa modifica potrebbe aumentare i rischi di danni erariali, che spesso ricadono sui cittadini piuttosto che sui responsabili. Un cambiamento che solleva domande sulla trasparenza e sulla tutela delle risorse pubbliche, evidenziando come le scelte politiche possano influire direttamente sulla gestione del denaro pubblico.

Meno controlli sui lavori pubblici. Buona parte del danno erariale lo paga chi lo subisce, non chi lo commette. E una bella vendetta sull'organo che ha rotto le scatole al governo sul Ponte e sui centri per migranti in Albania. Difficile trovare qualcosa che definisca meglio questa maggioranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Riforma Corte dei Conti, Bonelli critica: "È il golpe di fine anno di Meloni e Salvini"

Leggi anche: I magistrati della Corte dei Conti: “La riforma del governo è una pagina buia. Indebolita la responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Commissari Asl, il centrodestra compatto chiede le dimissioni di Todde; Terremoto sanità, Todde tira dritta sulle nomine: i vecchi dg annunciano i ricorsi.

Sanità nello scontro politico tra danni d’immagine ed esodo a carico dei calabresi L'imbarbarimento civile che ormai attraversa anche i temi più delicati: disabilità, salute, assistenza C’è un segnale che non può più essere ignorato. È l’imbarbarimento civile ch - facebook.com facebook

Rettifica dell'aspetto retroattivo, che rischiava una brutta fine con danno politico. Ma l'impianto potrebbe restare. x.com