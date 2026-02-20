In Sicilia tornano le Jurnate del Design | creatività e tradizione per ridare vita ai territori

A causa della ripresa delle “Jurnate del Design” in Sicilia, si riaccendono le attività creative nell’isola. Dal 23 febbraio al 1 marzo, questa manifestazione torna con l’obiettivo di rinnovare le tradizioni locali attraverso il design. Gli organizzatori sperano di coinvolgere artigiani e giovani talenti, offrendo spazi di confronto e mostre di progetti innovativi. La seconda edizione intende rafforzare il legame tra passato e futuro, puntando a valorizzare le realtà territoriali. La città si prepara ad accogliere questa settimana di eventi dedicati alla creatività.

Dal 23 febbraio al 1 marzo tornano in Sicilia le “Jurnate del Design”, giunte alla seconda edizione, con l’obiettivo di rilanciare il design come strumento di rivitalizzazione delle tradizioni e motore di sviluppo sostenibile. La manifestazione coinvolgerà Messina, Patti, Mirabella Imbaccari (Catania) e Palermo. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Messina in collaborazione con Fondazione Horcynus Orca, il collettivo di designer Komad, The Playful Living – team creativo con base a Milano e cuore di un network internazionale – e il laboratorio Toy Bee. La manifestazione è cofinanziata dalla Fondazione e dal progetto “Colapesce – dall’esclusione sociale alle imprese sociali”, avviato dal Comune di Messina con Fondi PN Metro Plus, e vede la partecipazione di Fondazione Horcynus Orca, Camera di Commercio di Messina, Università degli Studi di Messina e Slow Food Italia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

