Creatività senza limiti Con AI-Dada di Swatch il design è su misura

30 nov 2025

Sempre in prima fila quando si tratta di stupire e innovare Swatch sposta più alto l’asticella della creatività con l’aiuto dell’IA, l’intelligenza artificiale, trasformata in un strumento per ottenere la massima personalizzazione del design e creare l’orologio ’su misura’. È stato creato per questo scopo AI-DADA, il nuovo strumento di design di Swatch che consente di creare orologi unici partendo da zero. L’esperienza definitiva di personalizzazione di prodotto possibile anche per chi non è dotato di particolari competenze artistiche. Studiata per essere semplice e coinvolgente dall’inizio alla fine, AI-DADA usa un processo intuitivo in tre fasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

