In scena all’Ariosto ’La grande magia’ L’illusione nel capolavoro di De Filippo

All’Ariosto, “La grande magia” di Eduardo De Filippo ha preso vita grazie alla regia di Gabriele Russo. La rappresentazione mette in scena l’illusione e la realtà attraverso un adattamento coinvolgente, interpretato da attori come Natalino Balasso e Michele Di Mauro. Lo spettacolo, ambientato in un teatro storico, porta il pubblico in un viaggio tra finzione e verità, con effetti visivi sorprendenti e dialoghi intensi. La scena cattura l’attenzione degli spettatori fin dal primo atto, lasciando spazio a riflessioni sulla natura dell’illusione.

Illusione e verità nel capolavoro di Eduardo De Filippo. Al Teatro Ariosto va in scena "La grande magia", di Eduardo De Filippo, con la regia di Gabriele Russo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sul palcoscenico. Stasera e domani alle 20,30, ancora in replica domenica 22 febbraio alle 15,30. Scritta nel 1948, "La grande magia" è una delle opere più enigmatiche e visionarie di Eduardo De Filippo. Ambientata in un hotel sul mare, la vicenda ruota attorno all’ illusionista Otto Marvuglia (Michele Di Mauro), che durante un numero di magia fa apparentemente scomparire una donna, Marta. In realtà, la donna approfitta dell’inganno per fuggire con l’amante, esasperata dalla gelosia del marito Calogero Di Spelta (Natalino Balasso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In scena all’Ariosto ’La grande magia’. L’illusione nel capolavoro di De Filippo Ecco La Grande Magia. Il capolavoro di Eduardo va in scena al PoliteamaLa Grande Magia, il celebre testo di Eduardo De Filippo, sarà in scena al Politeama nel prossimo fine settimana. "Penziere": la poesia di Eduardo De Filippo in scena a SalernoAl Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, viene rappresentata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In scena all’Ariosto ’La grande magia’. L’illusione nel capolavoro di De Filippo; Al Teatro Ariosto va in scena La grande magia, capolavoro di Eduardo De Filippo; Prima della prima in tv – Gen Z all’Opera il 14 e 15 febbraio al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara; Creazioni di Godani e Astolfi per i 30 anni di danza. In scena all’Ariosto ’La grande magia’. L’illusione nel capolavoro di De FilippoIllusione e verità nel capolavoro di Eduardo De Filippo. Al Teatro Ariosto va in scena La grande magia, di Eduardo De Filippo, con la regia di Gabriele Russo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sul ... ilrestodelcarlino.it ANNIVERSARIO BRUNO GANZ Wädenswil, 16 febbraio 2019 Una scena di “Pane e tulipani” di Silvio Soldini, con Licia Maglietta, Bruno Ganz che recita Ariosto e Don Backy che canta “Frasi d’amore”, 1999 CHE BEL FILM! E CHE ATTORI! https://www.youtub - facebook.com facebook