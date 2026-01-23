Penziere | la poesia di Eduardo De Filippo in scena a Salerno
Al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, viene rappresentata
Appuntamento con la poesia di Eduardo De Filippo al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno. Il regista Vanni Avallone porta in scena "Penziere", uno spettacolo dedicato alla produzione in versi del celebre drammaturgo napoletano. Le rappresentazioni sono in programma per due fine settimana.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Nei due weekend di gennaio il 24, il 25, il 31 gennaio e il 1 febbraio, andrà in scena, sul palcoscenico del Piccolo Teatro del Giullare, il nuovo spettacolo di Vanni Avallone, un omaggio al verso edu ... infocilento.it
