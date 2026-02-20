In passerella i gioielli del made in Romagna
La Romagna si fa notare anche nel mondo della moda grazie ai suoi gioielli. La causa è il talento di artigiani locali, che creano pezzi unici e innovativi. Questi gioielli vengono portati in passerella a eventi di alto livello, come le sfilate di New York, Parigi e Milano. La loro presenza dimostra come la tradizione artigianale romagnola si trasformi in un successo internazionale. Le creazioni attirano l’attenzione di stilisti e appassionati, portando un tocco di originalità alle grandi piazze della moda. La passione per i dettagli si vede anche in questi accessori.
C’è una Romagna che non sfila solo sul lungomare d’estate, ma sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. Una Romagna fatta di tacchi vertiginosi, tessuti impalpabili, sogni cuciti a mano e visioni capaci di diventare icone pop. È questo l’immaginario che prende forma da oggi alle 19.30 con la mostra Riviera Dream Vision, ai Palazzi dell’Arte: un viaggio spettacolare dentro 75 anni di made in Romagna. Fino al 24 maggio, negli spazi espositivi di piazza Cavour, la mostra intreccia moda, arte e memoria in un percorso immersivo e gratuito; attraverso i dieci brand che hanno fatto la storia del territorio e della moda in generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dal furto al Louvre alla passerella di Schiaparelli a Parigi: Teyana Taylor sfoggia i gioielli dell’ImperatriceTeyana Taylor ha sorpreso tutti mostrando i gioielli dell’Imperatrice Eugénie alla sfilata Schiaparelli a Parigi.
Eletta anche la 'più bella Miss di Romagna', bellezze in passerella a Ravenna tra musica e sorrisiVenerdì sera Ravenna ha accolto con entusiasmo la sfilata di bellezza all’Officina del Caffè.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In passerella i gioielli del made in Romagna; Questi sono i gioielli più brillanti che sfilano adesso a New York; Orb di Vivienne Westwood, come è nato il gioiello più punk della storia; Da un momento buio alle luci della passerella, Elena Presti Miss Reginetta Lombardia Over.
A tutta luce. I gioielli più belli dalle sfilate di New York Autunno Inverno 2026/2027P unti luce. A risplendere sui catwalk della New York Fashion Week 2026 una sfilza di gioielli imperdibili: orecchini, collane, bracciali, spille, anelli. Alle sfilate Oltreoceano vanno in scena le ... iodonna.it
I gioielli e la loro evoluzione, lessico illustrato con GallavottiDopo scarpe e borse, il libro completa la trilogia dei principali accessori che il giornalista Eugenio Gallavotti ha scritto. ecodibergamo.it
Quando nel 2023 l’Emilia-Romagna fu colpita dal maltempo, Giorgia Meloni non si fece sfuggire l’occasione di improvvisare una passerella catastrofale: stivali, troupe al seguito e telecamere puntate. Un sopralluogo trasformato in spot, utile soprattutto ad atta - facebook.com facebook