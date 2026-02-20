in passerella i gioielli del made in romagna

La Romagna si fa notare anche nel mondo della moda grazie ai suoi gioielli. La causa è il talento di artigiani locali, che creano pezzi unici e innovativi. Questi gioielli vengono portati in passerella a eventi di alto livello, come le sfilate di New York, Parigi e Milano. La loro presenza dimostra come la tradizione artigianale romagnola si trasformi in un successo internazionale. Le creazioni attirano l’attenzione di stilisti e appassionati, portando un tocco di originalità alle grandi piazze della moda. La passione per i dettagli si vede anche in questi accessori.

C’è una Romagna che non sfila solo sul lungomare d’estate, ma sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. Una Romagna fatta di tacchi vertiginosi, tessuti impalpabili, sogni cuciti a mano e visioni capaci di diventare icone pop. È questo l’immaginario che prende forma da oggi alle 19.30 con la mostra Riviera Dream Vision, ai Palazzi dell’Arte: un viaggio spettacolare dentro 75 anni di made in Romagna. Fino al 24 maggio, negli spazi espositivi di piazza Cavour, la mostra intreccia moda, arte e memoria in un percorso immersivo e gratuito; attraverso i dieci brand che hanno fatto la storia del territorio e della moda in generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

