Dal furto al Louvre alla passerella di Schiaparelli a Parigi | Teyana Taylor sfoggia i gioielli dell’Imperatrice

Teyana Taylor ha sorpreso tutti mostrando i gioielli dell’Imperatrice Eugénie alla sfilata Schiaparelli a Parigi. I preziosi, spariti dal Louvre lo scorso ottobre in un colpo audace, sono riapparsi in modo inaspettato. La cantante li ha indossati in passerella, lasciando senza parole chi osservavano la scena.

I gioielli dell'Imperatrice Eugénie, svaniti nel nulla dopo l'audace colpo al Louvre dello scorso ottobre, sono riapparsi nel posto più inaspettato del mondo: la prima fila della sfilata Schiaparelli a Parigi. Non si tratta del bottino originale recuperato dalla polizia, ma di una provocazione artistica che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Daniel Roseberry, direttore creativo della maison, ha deciso di rispondere al crimine con la bellezza, ricreando versioni ancora più sfarzose dei tesori rubati per adornare l'attrice Teyana Taylor, protagonista assoluta dell'evento. L'idea è nata quasi per caso, mentre Roseberry camminava per le strade di Parigi poco dopo la rapina del 19 ottobre.

