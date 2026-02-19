Piacenza | Imprenditore dona computer a scuole dopo furto ripristinata la didattica digitale e l’inclusione tecnologica

A Piacenza, un imprenditore ha deciso di donare computer alle scuole che avevano subito un furto, ripristinando così la didattica digitale. La causa dell’azione è stata l’incapacità delle scuole di garantire l’accesso alle lezioni online dopo il furto di attrezzature tecnologiche. L’imprenditore ha consegnato personalmente i dispositivi, contribuendo a rafforzare l’inclusione digitale tra gli studenti. L’iniziativa ha permesso di riavviare le lezioni e di offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità di apprendimento. La scuola ha già accolto con gratitudine il gesto.

Un imprenditore piacentino dona computer alle scuole colpite da un furto: un gesto di solidarietà e un esempio di impegno sociale. Piacenza – Un atto di generosità ha permesso di ripristinare la didattica nelle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni, dopo un furto che aveva compromesso l’operatività delle aule. Angelo Rossi, titolare dell’azienda Informatica e Comunicazione, ha donato computer ricondizionati agli istituti, garantendo la continuità dell’apprendimento digitale per studenti e docenti. L’iniziativa sottolinea l’importanza del coinvolgimento del settore privato nel sostegno al sistema scolastico e alla promozione dell’inclusione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

