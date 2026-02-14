Steven Spielberg il regista preferito di Dawson dona 25 mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Steven Spielberg, premio Oscar, e sua moglie Kate Capshaw hanno donato 25 mila dollari alla raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek scomparso l'11 febbraio a 48 anni. La campagna, avviata per sostenere la moglie Kimberly e i sei figli dell'attore, ha ormai superato l'obiettivo iniziale di 2 milioni di dollari. Anche l'attrice vincitrice dell'Oscar Zoe Saldaña-Perego ha contribuito con una donazione mensile di 2.500 dollari, mentre il regista di Wicked: For Good, Jon M. Chu, ha donato 10 mila dollari, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter.