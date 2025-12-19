Opera Sant’Alessandro | aperto il bando di concorso per le borse di studio
In occasione del 180° anniversario del Collegio Vescovile Sant’Alessandro, la Fondazione Opera Sant’Alessandro lancia il bando di concorso per le Borse di Studio “Diamo Futuro al Talento”. Un’opportunità pensata per studenti meritevoli desiderosi di frequentare le Scuole Secondarie dell’Opera, ma che necessitano di supporto economico per affrontare l’impegno delle rette.
Bergamo. In occasione dei 180 anni dalla nascita del Collegio Vescovile Sant’Alessandro, la Fondazione Opera Sant’Alessandro annuncia l’apertura del bando di concorso per le Borse di Studio “Diamo Futuro al Talento”, un programma dedicato a studenti e studentesse meritevoli che desiderano frequentare le Scuole Secondarie di I e II grado dell’Opera Sant’Alessandro, ma per i quali la retta rappresenta un impegno economico significativo. “Vogliamo che nessun giovane debba rinunciare a un percorso educativo di qualità a causa della propria condizione economica”, afferma don Emanuele Poletti, Rettore dell’Opera Sant’Alessandro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
