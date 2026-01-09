Premio Franco Solinas 2026 | Bando Aperto | Scadenza 2 Febbraio

È aperto il bando per il Premio Franco Solinas 2026, giunto alla sua 17ª edizione. Il concorso è rivolto a sceneggiatori maggiorenni di qualsiasi nazionalità e si rivolge a progetti di sceneggiatura per film lungometraggio destinati al cinema e alle piattaforme multimediali. La scadenza per la partecipazione è il 2 febbraio. È disponibile il modulo di iscrizione online per presentare le proprie opere.

È online il form di partecipazione del 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Franco Solinas, concorso dedicato a progetti di film lungometraggio per cinema e piattaforme multimediali, rivolto a sceneggiatori maggiorenni senza limiti di nazionalità. Il Premio mette in palio i seguenti riconoscimenti: Premio Franco Solinas Miglior Soggetto: 2.000 euro. Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura: 8.000 euro. Borsa di studio Claudia Sbarigia: 1.000 euro (dedicata al talento nel raccontare personaggi e universo femminile, messa a disposizione da APA – Associazione Produttori Audiovisivi). Il concorso invita a sperimentare nuove forme di racconto cinematografico, unendo spessore artistico e capacità di comunicare col pubblico.

