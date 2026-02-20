In Italia non si parla più del genocidio a Gaza Dopo la tregua notizie diminuite dell’84%

Nel nostro Paese, il tema del genocidio a Gaza ha perso attenzione dopo la tregua, con notizie ridotte dell’84%. La causa principale è il calo di aggiornamenti e coperture mediatiche, che hanno portato a una diminuzione significativa dell’interesse pubblico. Oggi, quasi tre italiani su quattro si informano principalmente tramite smartphone e computer, seguendo quotidianamente notizie, video e post sui social network. Questa tendenza evidenzia come il consumo di informazioni si sposti sempre più verso il digitale e i contenuti brevi. La maggior parte delle persone preferisce aggiornarsi attraverso queste piattaforme.

In Italia quasi tre quarti della popolazione si informa attraverso canali digitali. Secondo le stime più recenti, oltre 43 milioni di persone — circa il 73% degli italiani — accedono quotidianamente a notizie online, che si tratti di articoli sui siti di informazione, contenuti nei di Facebook, video su YouTube e TikTok o, sempre più spesso, post e reel su Instagram. Se negli anni passati Facebook ha rappresentato il principale snodo della distribuzione delle notizie, oggi è Instagram a concentrare la quota più dinamica dell'informazione social, diventando di fatto il primo strumento con cui gli italiani oggi si informano.