Rula Jebreal sul Nove | A Gaza il genocidio sta continuando a bassa intensità come possiamo parlare di tregua?

“Nella Striscia di Gaza c’è una tregua finta. Il genocidio sta continuando a bassa intensità, non ad alta intensità. Solo in questo periodo di cessate il fuoco sono stati uccisi 357 palestinesi, di cui 134 bambini, di quali tregua stiamo parlando? Se avessero ucciso due bambini israeliani al giorno non avremmo parlato di tregua”. Lo ha detto la giornalista Rula Jebreal in collegamento con Accordi&Disaccordi, in onda ogni sabato sul Nove. “ Inoltre – ha sottolineato – il genocidio e le sue tattiche sono state spostate in Cisgiordania, dove i palestinesi vengono uccisi non solo dall’esercito ma anche dai coloni, che poi se ne vantano davanti alle telecamere” tra cui L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

