La relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese, torna a Genova dopo il primo incontro con i portuali del Calp di ottobre e a margine dello sciopero di ieri denuncia “l’ipocrisia delle potenze occidentali” rispetto all’accordo raggiunto da Trump su Gaza. “Ci hanno fatto credere che ci sia una tregua – dice – ma solo a Gaza, da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, sono stati uccisi più di 300 palestinesi. Israele continua a bombardare e il 50 per cento della Striscia resta sotto occupazione militare. In Cisgiordania, intanto, i raid e le aggressioni sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese a Genova dai portuali: “Dopo la ‘tregua’ a Gaza 300 morti. Mentre si tagliano i servizi si spende per i conflitti”