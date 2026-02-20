In due provano a fermarlo | Wembanyama gli schiaccia in testa!

Victor Wembanyama ha ancora una volta dominato la scena, questa volta con una schiacciata potente in mezzo a diversi avversari. Due giocatori dei Phoenix Suns cercano di fermarlo, ma lui supera le loro difese e colpisce il canestro con forza. La play si è conclusa con i San Antonio Spurs che hanno vinto facilmente contro i Suns, con il punteggio di 121-94. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi presenti al palazzetto. La partita si è conclusa poco dopo, lasciando il pubblico senza fiato.

Come spesso succede in questa stagione, Victor Wembanyama si prende il primo posto della classifica delle migliori giocate della notte Nba, questa volta per la sua schiacciata nel traffico nella vittoria 121-94 dei San Antonio Spurs contro i Phoenix Suns. Questo ragazzo ha dimostrato, ancora una volta, di essere una gemma rarissima, qualcosa di unico nella NBA moderna. È riuscito in quella che sembrava un'impresa quasi impossibile: rendere (quasi) appetibile l'All-Star Game.