Parma-Juventus 0-1 | Bremer schiaccia di testa bianconeri in vantaggio

Questa sera il match tra Parma e Juventus si gioca al Tardini alle 20.45. La Juve apre le marcature con Bremer, che di testa mette dentro il gol decisivo. Per questa partita, il Parma torna alla difesa a quattro con Carlos Cuesta che riprende il suo posto in campo. La partita si preannuncia combattuta, con i bianconeri che cercano di portare a casa i tre punti.

Per la sfida alla Juventus, in programma al Tardini alle 20.45, Carlos Cuesta torna alla difesa a quattro. L'allenatore spagnolo, dopo il 4-0 subito a Bergamo per mano dell'Atalanta, ha in mente di ritrovare compattezza e solidità, come ha detto in conferenza stampa. Per questo davanti a Corvi, dovrebbe rivedersi la coppia di centrali composta da Troilo e Circati. A destra Delprato, a sinistra Valeri, tra quelli che alla New Balance Arena non era al 100%. In mezzo al campo subito Nicolussi Caviglia, con Estevez in panchina. Davanti dovrebbero rivedersi Ondrejka e Oristanio, a dare man forte a Pellegrino.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Juventus passa in vantaggio a Parma grazie a un gol di Bremer.

La Juventus apre subito le danze a Parma.

