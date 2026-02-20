In diretta ubriaca alle Olimpiadi la giornalista australiana virale sui social si scusa | Non avrei dovuto bere
Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante una diretta alle Olimpiadi di Livigno, quando si è mostrata visibilmente ubriaca. La sua condizione si è notata mentre commentava le gare, attirando l’attenzione degli spettatori e dei social media. Dopo aver capito di aver esagerato con l’alcol, Mason si è scusata pubblicamente, ammettendo di aver sbagliato. La sua disavventura ha fatto il giro del web e ha portato molti a parlare dell’importanza di mantenere il controllo durante le trasmissioni in diretta.
Sono bastate un paio d'ore al collegamento di Danika Mason, giornalista australiana, in diretta da Livigno, per diventare virale. La donna è il volto di Channel 9 e da un paio di settimane con il programma Today racconta gare e medaglie. A tradirla sono state la voce alterata e lo sguardo poco lucido, anche se il servizio in qualche modo era riuscita a portarlo a casa. "Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni. Fa freddo, c'è l'altitudine e probabilmente non aver cenato non ha aiutato.
