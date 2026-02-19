La giornalista australiana alle Olimpiadi si è presentata in diretta visibilmente ubriaca, causando sorpresa tra gli spettatori. Durante la trasmissione, ha balbettato e ha perso il filo del discorso, attirando commenti sui social media. Dopo l’episodio, ha pubblicato scuse pubbliche dicendo di aver sbagliato a bere prima di andare in onda. Il primo ministro dell’Australia ha poi commentato le immagini, difendendo la giornalista e sottolineando la sua umanità. Le immagini sono diventate rapidamente virali e hanno fatto discutere sui limiti professionali.

È diventato virale in una manciata di ore il video della giornalista australiana Danika Mason, visibilmente alterata durante un collegamento in diretta da Livigno, dove il volto di Channel 9 si trova da un paio di settimane per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La donna, in diretta col programma Today per raccontare un'altra giornata di gare e medaglie, è apparsa alterata, con la voce impastata e lo sguardo poco lucido. Pur con qualche divagazione sul prezzo del caffè in Italia e una frase sconnessa sulle iguane, Mason è riuscita a portare a casa il servizio, ma quelle immagini sono circolate velocemente sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La giornalista australiana alle Olimpiadi va in diretta ubriaca. Poi le scuse: "Non avrei dovuto bere"

La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: “Ho sbagliato, non avrei dovuto bere”Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta.

Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina, l'ammissione e le scuseDurante la trasmissione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la giornalista australiana Danika Mason ha confessato di aver avuto qualche problema di troppo, ammettendo di essere uscita in stato di ebbrezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.