La giornalista australiana alle Olimpiadi va in diretta ubriaca Poi le scuse | Non avrei dovuto bere
È diventato virale in una manciata di ore il video della giornalista australiana Danika Mason, visibilmente alterata durante un collegamento in diretta da Livigno, dove il volto di Channel 9 si trova da un paio di settimane per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La donna, in diretta col programma Today per raccontare un'altra giornata di gare e medaglie, è apparsa alterata, con la voce impastata e lo sguardo poco lucido. Pur con qualche divagazione sul prezzo del caffè in Italia e una frase sconnessa sulle iguane, Mason è riuscita a portare a casa il servizio, ma quelle immagini sono circolate velocemente sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: “Ho sbagliato, non avrei dovuto bere”Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta.
