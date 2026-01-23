Ripristino illuminazione pubblica in via Fedele Grande | 60 pali con tecnologia Led

L’amministrazione comunale di Ceglie Messapica, in collaborazione con la Provincia, ha avviato un intervento di ripristino e potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Fedele Grande. L’intervento prevede la sostituzione di 60 pali con tecnologia LED, al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’illuminazione lungo la strada. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie comunali per un territorio più sicuro e sostenibile.

CEGLIE MESSAPICA - Come da accordi tra l’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica e la Provincia, è stato avviato un importante intervento di ripristino e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo Via Fedele Grande (S.P. 23), tratto di viabilità particolarmente trafficato e strategico per la sicurezza della comunità. "Si tratta di un intervento atteso e fondamentale per la sicurezza dei cittadini. La sinergia con la Provincia ci consente di dare risposte concrete al territorio e di migliorare un’arteria viaria molto utilizzata" afferma il indaco Angelo Palmisano:. I lavori prevedono la sostituzione e l’installazione di 60 pali dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED, al fine di garantire una migliore visibilità e una maggiore efficienza dell’impianto.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

