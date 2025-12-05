Colonie feline censite tabelle identificative sui pali della pubblica illuminazione

Le tabelle che indicano la presenza di colonie feline regolarmente censite dal servizio veterinario dell’Asp saranno collocate anche sui sostegni della pubblica illuminazione. L’intesa è stata raggiunta dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli e dal presidente di Amg Energia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

