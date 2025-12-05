Colonie feline censite tabelle identificative sui pali della pubblica illuminazione

Le tabelle che indicano la presenza di colonie feline regolarmente censite dal servizio veterinario dell’Asp saranno collocate anche sui sostegni della pubblica illuminazione. L’intesa è stata raggiunta dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli e dal presidente di Amg Energia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

NATALE CON I BAFFI! Raccolta di pappe per le colonie feline di #Grottaferrata Domenica 14 Dicembre 2025 Corso del Popolo – Mercatino di Natale Organizzato dalla PRO LOCO Grottaferrata , con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale del Co - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, le colonie feline saranno segnalate sui pali della luce - PALERMO – Le tabelle che indicano la presenza di colonie feline regolarmente censite dal servizio veterinario dell’Asp saranno collocate anche sui sostegni della pubblica illuminazione. Riporta livesicilia.it

Colonie feline, allarme sterilizzazioni nel Lodigiano: “Non ancora sufficienti, i randagi spesso soffrono” - La onlus di Lodi Amici animali ha intanto ottenuto un contributo dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi per sfamare 70 colonie Lodi, 28 luglio 2024 – La sterilizzazione non è ancora totalmente ... Come scrive ilgiorno.it

Salento, nella "giornata del gatto" il Comune regala mille chili di croccantini per le colonie feline - L’Amministrazione Comunale di Galatina, guidata dal sindaco Fabio Vergine, ha deciso di donare circa mille kg di croccantini per i gatti appartenenti alle colonie feline ufficialmente censite nel ... Come scrive quotidianodipuglia.it

“Modera la velocità, qui vive una colonia felina protetta”: spuntano cartelli per proteggere i gatti nel Leccese - L’amministrazione, attraverso l’Assessorato alla Tutela e Benessere degli animali, punta a sensibilizzare i suoi cittadini, segnalando loro la presenza delle colonie feline regolarmente censite e ... Segnala greenme.it

Roma città dei gatti, è record di colonie feline. E ora il Campidoglio vuole valorizzarle - L’amministrazione cittadina, in previsione della ricorrenza, ha approvato un provvedimento finalizzato alla “tutela e valorizzazione delle colonie feline presenti nel territorio”. Riporta romatoday.it

Colonie feline, 63 i punti da seguire ogni giorno con oltre 500 gatti. La consigliera Marchi: «C'è bisogno di nuove leve» - È la rete di chi a Pordenone si prende cura dei felini che vivono liberi sul ... Secondo ilgazzettino.it