In bici con la droga davanti alla tabaccheria a casa nascondeva un tesoretto Arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato in bicicletta vicino a una tabaccheria, dove aveva un atteggiamento troppo nervoso. La polizia ha scoperto che nascondeva un piccolo

I Carabinieri lo hanno fermato per un controllo, trovando le prime dosi in strada. La perquisizione domiciliare con l'unità cinofila ha fatto scoprire altra cocaina, hashish e 3.300 euro in contanti Un atteggiamento troppo nervoso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ha tradito uno spacciatore, finito nella rete dei controlli antidroga dell'Arma. Ieri, giovedì 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno arrestato un uomo di 40 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando un considerevole quantitativo di droga e denaro.

