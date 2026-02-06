Arezzo | arrestato 40enne spacciava davanti alla figlia piccola seduta con lui in auto

Questa mattina i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo di 40 anni, originario dell’Albania. Era seduto in auto con la figlia piccola, quando i militari lo hanno fermato e trovato in possesso di droga. L’uomo, che aveva nascosto le sostanze, è stato subito portato in caserma. La bambina è stata affidata ai genitori.

AREZZO – I carabinieri hanno arrestato un 40enne di origine albanese, residente ad Arezzo, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva droga alla presenza della figlia di 4 anni, seduta sul seggiolino posteriore dell'auto. L'operazione è scattata nel pomeriggio di giovedì durante un servizio di osservazione lungo via Fiorentina. I militari dell'Arma hanno notato l'uomo, a bordo della propria autovettura, consegnare tre bustine di stupefacente a un 50enne in cambio di denaro. Subito dopo è scattato il controllo dei due soggetti. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo: aveva acquistato, versando oltre 400 euro, circa 7 grammi di cocaina.

