Pusher su ordinazione arrestato dai carabinieri | nascondeva la droga a casa della sorella

Cataniatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz antidroga dei arabinieri della Stazione di Acireale che, con il supporto dei colleghi di Aci Sant’Antonio, hanno messo fine all'attività illecita di un 24enne del posto. Il giovane, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher - Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Zen 2, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato, in flagranza di reato, due palermitani di 34 e ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

pusher ordinazione arrestato carabinieriInseguimento nella notte, pusher vede i carabinieri e scappa con l'auto: nascondeva cocaina nella borsa termica. Arrestato il 30enne - Il pusher, 30enne italiano di origine straniera, è stato arrestato dai carabinieri ... Come scrive msn.com

pusher ordinazione arrestato carabinieriFusignano, pusher 61enne arrestato dai Carabinieri - La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 61enne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si legge su ravennawebtv.it

pusher ordinazione arrestato carabinieriPusher “sfortunato”: lo arrestano carabinieri liberi dal servizio - A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, carabinieri liberi dal servizio arrestano pusher. Come scrive napolitoday.it

pusher ordinazione arrestato carabinieriCasavatore, Carabinieri arrestano una pusher - A Casavatore i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Felicia Riccio, 38enne del posto già nota alle forze dell’ordine. Riporta napolivillage.com

pusher ordinazione arrestato carabinieriSan Giorgio a Cremano, pusher arrestato da due carabinieri liberi dal servizio - L'attenzione dei militari è stata richiamata da un gruppo di ragazzi. Riporta ilcrivello.it

Cerca Video su questo argomento: Pusher Ordinazione Arrestato Carabinieri