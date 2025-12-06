Pusher su ordinazione arrestato dai carabinieri | nascondeva la droga a casa della sorella

Blitz antidroga dei arabinieri della Stazione di Acireale che, con il supporto dei colleghi di Aci Sant’Antonio, hanno messo fine all'attività illecita di un 24enne del posto. Il giovane, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

